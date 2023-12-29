В Германии заявили о непрекращающемся давлении российских войск на линии фронта

Давление российских войск на российско-украинском фронте не прекращается. «Давление российских войск неизменно огромно, оно не ослабевает», — заявил корреспондент Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt TV.
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