Психотерапевт Хачумова: «ледяные» кисти рук у человека говорят о нежелании жить

Психотерапевт Алина Хачумова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что ледяные кисти рук чаще всего говорят о том, что у человека потерян контакт с самим собой, он как будто отказывается жить.
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