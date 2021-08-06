Приморье готовится к юбилейному V Galaxy Vladivostok Marathon

Организаторы продолжают подготовку к самому масштабному беговому событию Дальнего Востока — юбилейному V Galaxy Vladivostok Marathon (6+), который пройдет во Владивостоке 25 сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе V Международного Galaxy Vladivostok Marathon.
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