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Батрак о хет-трике Кузьменко: «Мастер. Третий гол – это то, что мы привыкли видеть его в исполнении, дальше будет больше»

Артем Батрак прокомментировал хет-трик Андрея Кузьменко. Форвард «Ванкувера» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Анахаймом» (8:5).

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