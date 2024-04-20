В рамках конференции Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы глобальной экономики" РУДН 19 апреля эксперт Экономического факультета РУДН Фарахад Ибрагимов прокомментировал Царьграду заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Армению ускоренными темпами хотят оторвать от России при том, что на Евразийский экономический союз (ЕАЭС, ранее - ЕврАзЭС) завязано 35% экономики республики.
Оторвут от России и выбросят: США и Евросоюз просто морочат голову Армении
Комментарии
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Сергей Храмов
России не надо цепляться за Армению. Её население еще не доросло до уровня постройки государства и должно пройти свой путь по своим граблям по строительству государства и он бывает кровавым. В мире всё меньше места таким недостранам которым подарили государство для жизни и в этом плотном мире они микро страны не выживут самостоятельно и должны примкнуть к сильному государсту для сохранения своей индентичности.. РВСН.
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11 час.
СХ
Сергей Храмов
России не надо цепляться за Армению. Её население еще не доросло до уровня постройки государства и должно пройти свой путь по своим граблям по строительству государства и он бывает кровавым. В мире всё меньше места таким недостранам которым подарили государство для жизни и в этом плотном мире они микро страны не выживут самостоятельно и должны примкнуть к сильному государсту для сохранения своей индентичности.. РВСН.
Ответить
11 час.
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