Оторвут от России и выбросят: США и Евросоюз просто морочат голову Армении

Сергей Храмов

России не надо цепляться за Армению. Её население еще не доросло до уровня постройки государства и должно пройти свой путь по своим граблям по строительству государства и он бывает кровавым. В мире всё меньше места таким недостранам которым подарили государство для жизни и в этом плотном мире они микро страны не выживут самостоятельно и должны примкнуть к сильному государсту для сохранения своей индентичности.. РВСН.