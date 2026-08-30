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Царьград

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Календарное лето в Челябинской области завершается аномальным холодом

Календарное лето в Челябинской области завершается аномальным холодом

Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале на неделе 31 августа – 6 сентября 2026 года. Осень на пороге: в ближайшие дни температура будет на 3–6 градусов ниже нормы, ночные заморозки до −3 °C и порывистый ветер.

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