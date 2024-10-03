В Петербурге на выходных ожидаются небольшие дожди

В основном в прибрежных районах Финского залива и Ладоги Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил сегодня в своём телеграм-канале, что завтра к региону приблизится новый циклон, который принесёт более существенные дожди.
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