Экономические «кнут и «пряник» Запада для Кыргызстана

Похоже, Бишкек очень гордится начинающимся сегодня третьим международным ПЛАС-форумом Digital Kyrgyzstan, который соберёт множество представителей регуляторов, международного банковского сообщества, включая участников страновых рынков всей Центральной Азии (топ-менеджмент банков, МФО, инвестиционных фондов), а также финансово-технологических компаний, торгового ретейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса.
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