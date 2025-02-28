Попшой не считает, что объединение прокуратур может создать проблемы для евроинтеграции Молдовы

Подвергшейся критике проект по слиянию двух специализированных прокуратур в новую Прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (PACCO) не создает никаких проблем в процессе переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.
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