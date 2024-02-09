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В Донском пройдет суд против дончанина, виновного в поджоге нескольких домов

В Донском пройдет суд против дончанина, виновного в поджоге нескольких домов

Следователи из Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в поджоге трех домов в городе Донском, что привело к смерти одной женщины и тяжким травмам у мужчины.

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