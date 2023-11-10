Постпред Палестины оценил позицию Гутерриша по Газе, но потребовал больше помощи

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур рассказал РИА Новости, что страна ценит позицию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах гуманитарной помощи.
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