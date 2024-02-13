Трамп: "США готовы "сражаться" с Россией за Европу, но европейцы должны за это заплатить"

СК

Сергей Ковалев

не поможет. "страшные" сказки на ночь для Европы. дело не в защите, как таковой, дело в глобальном кризисе капитализЬма, которому банально негде кушать в условиях сокращения кормовой базы (экспансия). следовательно, "сражаться за Европу" в устах амерогероев означает, кто первым скушает этот актив. других активов для гегемона и кукловодов над ним нет. от слова совсем. отсюда вся эта истерика, связанная с Россией, - им нужен явный враг, на которого можно показать пальцем. ясен пень, не Гондурас... а мы подождём. голод не тётка, терпения на той стороне нет. кушать им надо постоянно. вот и пусть кушают друг друга. а мы подождём... в этой ботве слова отдельно, дела тоже отдельно. внимательно смотрим за руками!