Канада вышла на ЧМ впервые за 36 лет. Дэвис заплакал во время стрима

Сборная Канады выступит на чемпионате мира в Катаре. Национальная сборная под руководством тренера Джона Хердмэна квалифицировалась в финальную часть турнира после победы над сборной Ямайки (4:0) в матче отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ.