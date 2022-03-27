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Канада вышла на ЧМ впервые за 36 лет. Дэвис заплакал во время стрима

Сборная Канады выступит на чемпионате мира в Катаре. Национальная сборная под руководством тренера Джона Хердмэна квалифицировалась в финальную часть турнира после победы над сборной Ямайки (4:0) в матче отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ.

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