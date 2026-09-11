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Царьград

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РФПИ инвестировал 1,6 трлн рублей в проекты с партнёрами БРИКС

РФПИ инвестировал 1,6 трлн рублей в проекты с партнёрами БРИКС

РФПИ вложил более 1,6 трлн рублей в более чем 100 проектов с БРИКС. Кирилл Дмитриев сообщил о дальнейших совместных проектах на сумму свыше 600 млрд рублей.

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