РФПИ инвестировал 1,6 трлн рублей в проекты с партнёрами БРИКС

РФПИ вложил более 1,6 трлн рублей в более чем 100 проектов с БРИКС. Кирилл Дмитриев сообщил о дальнейших совместных проектах на сумму свыше 600 млрд рублей.
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