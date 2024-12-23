Футболист против француженки: Грузия на пороге двоевластия

В Грузии после некоторого перерыва с новой силой вспыхнули акции протеста прозападной оппозиции. Несколько дней подряд на улицы Тбилиси выходят тысячи людей, на этом фоне еще действующий президент Саломе Зурабишвили выдвинула правящей партии ультиматум.
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