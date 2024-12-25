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Кадровые центры уральских металлургов получили премию Eventiada Awards

Кадровые центры уральских металлургов получили премию Eventiada Awards

Кадровые центры ММК – в числе победителей международной премии Eventiada Awards. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», «Welcome-центр» ММК и центр «Юный металлург» стали победителями международной коммуникационной премии Eventiada Awards в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации».

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