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Антифашист

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Захарова: против России введено 35 тысяч незаконных санкций

Захарова: против России введено 35 тысяч незаконных санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что против России в общей сложности введено 35 тысяч незаконных санкций.

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