Глубокие нейронные сети открывают новые возможности понимания черт лица, связанных с привлекательностью и добротой

Глубокие нейронные сети улучшают анализ черт лица, связанных с привлекательностью и добротой. Исследование показало, что эти методы точнее предсказывают оценки при личной встрече, чем традиционные подходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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