Обвиняемые во взятках работники Гортранса останутся в СИЗО

Суд рассмотрел апелляцию работников Гортранса Александра Хабарова и Дмитрия Фурсика об изменении меры пресечения – они просили отпустить их из СИЗО на время следствия, однако вышестоящая инстанция отказала в удовлетворении.
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