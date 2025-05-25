Посольство России в Швеции подверглось нападению с помощью дрона

Дрон с краской снова упал на территории российского посольства в Швеции, сообщает дипмиссия.В ночное время суток беспилотный летательный аппарат сбросил стеклянную ёмкость с красящим веществом на территорию перед центральным входом.
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