Узган төндә Россиядә Украинаның 288 пилотсыз очкычы юк ителгән

Узган төндә Россия өстендә 288 Украина БПЛАсын юк иткәннәр, дип хәбәр итә РФ Саклану министрлыгы. Пилотсыз очкычлар Украина белән чиктәш төбәкләр, Мәскәү өлкәсе, Татарстан белән күрше Башкортстан һәм башка өлкәләр өстендә бәреп төшерелгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии