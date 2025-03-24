Двор чудес

Лично я помню это по «Анжелике». Бедные и бездомные Парижа во время правления короля Людовика XIV, с 1654 по 1715 годы, жили в страшных трущобах в центре города, где безработные и обездоленные выживали за счет попрошайничества, воровства и грабежей.