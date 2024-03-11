Вкусно об архитектуре Севастополя: в городе-герое пройдёт эногастрономическая лекция

16 марта в Севастополе состоится эногастрономическая лекция-дискуссия «Великолепный город». Гостям покажут редкие фотографии, расскажут о неосуществлённых архитектурных проектах города-героя и предложат взглянуть на знакомые здания с необычного ракурса.
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