Исполнитель хита «Six Seven» Gazan признался, что мечтает о детях — эксклюзив Super

Рэпер Gazan, исполнитель хитов «Суетолог», «Что за лев этот тигр» и «Six Seven», в зоне Super Fun Club на VK fest в беседе с нашим корреспондентом поделился своими впечатлениями о стремительно выросшей популярности.
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