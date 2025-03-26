Какой сегодня день: 27 марта

27 марта отмечают День войск национальной гвардии Российской Федерации Именно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России, которые в апреле 2016 года были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ.
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