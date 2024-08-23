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Посол Антонов заявил о бесперспективности ВСУ создать буферную зону на территории России

Посол Антонов заявил о бесперспективности ВСУ создать буферную зону на территории России

Глава дипломатической миссии России в США прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область.Русский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вопреки радостным реляциям ВСУ, Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, так как это просто невозможно.

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