Глава дипломатической миссии России в США прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область.Русский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вопреки радостным реляциям ВСУ, Киеву не удастся создать какую-либо "буферную зону" на территории России, так как это просто невозможно.
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