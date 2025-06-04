В паблике Кемь Live обсудили проблему мусора. Несмотря на заверения администрации о наличии договоров обслуживания и регулярные субботники, организуемые силами чиновников, депутатов и сознательных граждан, общественность недоумевает: почему чистота так быстро сменяется беспорядком? Как отметил автор поста, кажется, что каждый раз, когда жители и представители власти наводят порядок, буквально через короткое время убранные территории снова […] Запись На севере Карелии предложили усилить контроль за хулиганами впервые опубликована на сайте karelia.