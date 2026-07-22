Лантратова заявила об оперативном обмене списками пропавших без вести с Киевом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ТАСС сообщила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом оперативно обмениваются списками пропавших без вести и проверяют их.