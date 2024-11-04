В Воронежской области в преддверии Дня народного единства полицейские вручили паспорта юным гражданам России

В преддверии Дня народного единства в городе Борисоглебске Воронежской области на площадке Борисоглебской СОШ № 4 в рамках Всероссийского проекта «Мы- граждане России!» при поддержке местного отделения Движения Первых были вручены паспорта граждан России 14-летним борисоглебцам.