Умеров: в 2025 году поддержка Украины по «датской модели» вырастет до €1,3 млрд

В 2025 году оборонная поддержка Украины по «датской модели» вырастет до €1,3 млрд. С соответствующим утверждением выступил руководитель министерства обороны бывшей советской республики Рустем Умеров, информирует РИА Новости.
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