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Умеров: в 2025 году поддержка Украины по «датской модели» вырастет до €1,3 млрд

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В 2025 году оборонная поддержка Украины по «датской модели» вырастет до €1,3 млрд. С соответствующим утверждением выступил руководитель министерства обороны бывшей советской республики Рустем Умеров, информирует РИА Новости.

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