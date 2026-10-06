Власти Гонконга подтверждают намерение принять законопроект о криптолицензировании к концу 2026 года

Правительство Гонконга вновь подтвердило планы по внесению до конца 2026 года законопроекта, предусматривающего создание системы лицензирования для таких видов деятельности, как торговля цифровыми активами, хранение, а также оказание консультационных и управленческих услуг в этой сфере.