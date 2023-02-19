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Маркиньос считает разговор Кимпембе с фанатами «ПСЖ» после 1:3 от «Монако» атакой на его позиции капитана. Преснель почти не общается со звездами команды

У Маркиньоса и Преснеля Кимпембе напряженные отношения. Как сообщает L’Équipe, решение Кимпембе подойти к фанатам «ПСЖ» после поражения от «Монако» (1:3) в матче Лиги 1 могло задеть капитана команды Маркиньоса, который просил игроков вернуться в раздевалку.

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