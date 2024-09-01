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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Камчатке

Новое землетрясение с магнитудой 4,7 произошло на Камчатке, сообщили на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да Камчатку трясет по 5 раз на день... Пишут только о  более-менее ощутимых толчках, а то, что слегка потряхивает постоянно, на это просто не обращают внимания... Я пожила на Камчатке 6 месяцев  - И КАК ДЕРНУЛА ОТТУДА!!!   Меня туда и калачом больше  не заманить... Камчатку называю &quot;консервной банкой&quot;... Птицы не поют (воробьи вообще не выживают), цветы не пахнут... кислорода в воздухе не хватает из-за повышенной влажности, организм ощущает постоянное кислородное голодание. УЖАС, А НЕ КЛИМАТ!! Как там люди живут, не понимаю... На камчадалов смотрю как на инопланетян...
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