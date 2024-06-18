Захарова: если и есть что-то, что беспокоит всех, то это состояние Байдена

Представитель МИД РФ прокомментировала заявление Карин Жан-Пьер Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что сотрудничество РФ и КНДР должно беспокоить всех, отметила, что всех беспокоит состояние президента США Джо Байдена.