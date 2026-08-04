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Мониторинг биоразнообразия насекомых проходит на природных территориях Москвы

Мониторинг биоразнообразия насекомых проходит на природных территориях Москвы

Ученые Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН) по поручению столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды приступили к масштабным исследованиям в московских парках и зеленых зонах: специалисты изучают биоразнообразие и фиксируют изменения в московской части национального парка «Лосиный остров», а также на территориях музея-заповедника «Царицыно», усадеб «Покровское‑Стрешнево» и «Кусково».

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