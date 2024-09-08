Советник индийского премьера по нацбезопасности приедет в Петербург, чтобы обсудить ситуацию на Украине

Он также продолжит обсуждение тем июльского российско-индийского саммита в Москве Советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал посетит Санкт-Петербург, где совместно с другими представителями БРИКС с 10 по 12 сентября обсудит вопрос урегулирования на Украине и продолжит развитие тем российско-индийского саммита, который прошёл в Москве в июле.