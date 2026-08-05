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Пятый канал

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«Я сапожник без сапог»: Ида Галич призналась, что пока не разобралась с ИИ

«Я сапожник без сапог»: Ида Галич призналась, что пока не разобралась с ИИ

Блогер и ведущая Ида Галич пока не использует искусственный интеллект в своей работе. По словам артистки, несмотря на популярность нейросетей среди создателей контента, она по-прежнему придерживается привычных методов.

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