Эпицентром событий стал город Сдерот. Бойцы движения ХАМАС высадились на парапланах и катерах, после чего захватили полицейский участок.
Война в Израиле: последние подробности вторжения ХАМАС
Комментарии
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Мария Беликова
Наши пацифисты очень кстати убежали в Израиль от войны. Пусть там продолжают борьбу за мир. Флаг им в руки!
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17 час.
Миша Потапов
Пора заканчивать с израилем, надоел.
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4 час.
Зоя
великая Палестина была,есть и будет всегда,а марионеточное искусственно созданное шосударство на чужих землях палестинских исчезни.....
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3 час.
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