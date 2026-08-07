Американские военные массово сводят счеты с жизнью из-за войны с Ираном Киберкомандование США расследует серию самоубийств своих служащих.
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Американские военные массово сводят счеты с жизнью из-за войны с Ираном Киберкомандование США расследует серию самоубийств своих служащих.
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