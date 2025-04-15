Премьер Словакии Фицо ответил на угрозы руководства ЕС: «Я еду в Москву»

БРАТИСЛАВА, 15 апреля, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем намерении присутствовать на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая, несмотря на угрозы со стороны верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.