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Оставшиеся без грантов одесские кастрюли жалуются на просроченную гуманитарку

Оставшиеся без грантов одесские кастрюли жалуются на просроченную гуманитарку

Кровь из глаз — ну нельзя же так палиться! Не успел народ еще переварить и осознать, сколько швали пойдет на паперть после остановки насоса USAID, как шваль уже заревела белугой.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
таких свиней надо в скотомогильники отправлять 😡
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5 час.
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