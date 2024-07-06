Российская певица Алла Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции, еше рассчитывает вернуться обратно.
«МК»: Пугачева посылает России тайный знак
Комментарии
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лл
лина любимцева
Она больше не интересна россиянам.
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14 час.
EV
Evgeni Velesik
Старая, ехай и живи, только без своего алкаша! Он уже наговорил себе!
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Ненадо никаких знаков подавать, уехала и живи счастливо! России не нужны перекати поле!
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2 час.
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