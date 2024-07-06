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Аргументы и Факты

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  • лина любимцева
    Так называемое "вступление" в НАТО - это добровольное согласие на то, что бы США их оккупировали. Ведь Европа находит...Додик заявил, что...
  • Вовладар Даров
    Ненадо никаких знаков подавать, уехала и живи счастливо! России не нужны перекати поле!«МК»: Пугачева по...
  • Evgeni Velesik
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«МК»: Пугачева посылает России тайный знак

«МК»: Пугачева посылает России тайный знак

Российская певица Алла Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции, еше рассчитывает вернуться обратно.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Она больше не интересна россиянам.
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14 час.
EV
Evgeni Velesik
Старая, ехай и живи, только без своего алкаша! Он уже наговорил себе!
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Ненадо никаких знаков подавать, уехала и живи счастливо! России не нужны перекати поле!
Ответить
2 час.

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