На трассе в РТ столкнулись две легковушки, один из водителей погиб

Накануне в Мензелинском районе Татарстана 66-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Веста» при развороте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого находился 21-летний парень.
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