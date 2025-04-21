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Татар-информ

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На трассе в РТ столкнулись две легковушки, один из водителей погиб

На трассе в РТ столкнулись две легковушки, один из водителей погиб

Накануне в Мензелинском районе Татарстана 66-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Веста» при развороте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого находился 21-летний парень.

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