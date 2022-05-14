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После просмотра этого советского фильма американцы стали массово записываться на фронт Второй мировой войны⁠⁠

После просмотра этого советского фильма американцы стали массово записываться на фронт Второй мировой войны⁠⁠

Признаться, до последнего времени мне казалось, что фильм «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова был первым и единственным советским фильмом, завоевавшим премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

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