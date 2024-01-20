"Ложь, безумие...": Тамара Гвердцители, действительно, бойктирует Россию

АС

Александр Сысоев

В 2016 году в Грузии я высказал свое восхищение грузинскими деятелями культуры и назвал некоторые фамилии: Чхеидзе, Нодар Думбадзе, Иоселиани, Гвердцители... На что мне ответили, что никакая Гвердцители не грузинка, более того, просто непорядочная женщина. И потом добавили, что и вы русские в этом когда-нибудь убедитесь. Убеждаюсь.