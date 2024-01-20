Народная артистка России Тамара Гвердцители, у которой было множество поклонников в нашей стране, в последнее время почти не появляется в публичном пространстве.
"Ложь, безумие...": Тамара Гвердцители, действительно, бойктирует Россию
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Тварь, которая столько всего получила от нашей страны.
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18 час.
АС
Александр Сысоев
В 2016 году в Грузии я высказал свое восхищение грузинскими деятелями культуры и назвал некоторые фамилии: Чхеидзе, Нодар Думбадзе, Иоселиани, Гвердцители... На что мне ответили, что никакая Гвердцители не грузинка, более того, просто непорядочная женщина. И потом добавили, что и вы русские в этом когда-нибудь убедитесь. Убеждаюсь.
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17 час.
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