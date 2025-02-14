На техно-тусовку Ирины Хакамады в отеле "Савой" в центре Москвы нагрянули силовики, передают каналы Mash, Shot и 112.
Mash: На тусовку Хакамады в отеле "Савой" в центре Москвы нагрянул ОМОН
Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Война,а они не знали что творят!? А Хакамада откуда взялась,она же заграницу слиняла!? Что простили....
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22 час.
Амара Карпова
Не может быть 2-х России в одной-одна сражается, другая гуляет🤬бесстыжая старая дура-Хакамада🤮💩
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22 час.
ТН
Татьяна Новикова
А она что, ещё и к проститутками имеет прямое отношение? Всегда была неприятной ""дамой"" во всех отношениях!
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20 час.
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