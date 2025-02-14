Mash: На тусовку Хакамады в отеле "Савой" в центре Москвы нагрянул ОМОН

ГС Галина Соколова Война,а они не знали что творят!? А Хакамада откуда взялась,она же заграницу слиняла!? Что простили....

Амара Карпова Не может быть 2-х России в одной-одна сражается, другая гуляет🤬бесстыжая старая дура-Хакамада🤮💩