Полицейские не позволили двум забайкальцам ввезти наркотики в город

Злоумышленники пытались на такси привезти в город Борзя почти семь килограммов марихуаны. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Борзинскому району и инспекторами ДПС в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия на федеральной автодороге была остановлен автомашина такси.