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Анастасия Ракова: пациенты с онкозаболеваниями смогут продлить электронные рецепты дистанционно с помощью телемедицинского сервиса

Анастасия Ракова: пациенты с онкозаболеваниями смогут продлить электронные рецепты дистанционно с помощью телемедицинского сервиса

О продлении рецепта решение принимает лечащий врач В Москве появился сервис, с помощью которого онкологи и гематологи могут продлить выписанные ранее электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов дистанционно, без личного присутствия пациента.

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