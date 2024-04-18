В Польше заявили о невозможности поставить Украине новые системы ПВО Patriot

Польша не может поставить Украине новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского совета, пишет … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии