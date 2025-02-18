Российский рынок ждал большего от переговоров делегаций США и РФ в Эр-Рияде

Рынок акций к вечеру 18 февраля скорректировался вниз: после утреннего роста индекса Мосбиржи выше 3360 пунктов произошло падение на 100 пунктов Рынок акций просел ниже 3260 пунктов по индексу Мосбиржи после завершения первого раунда переговоров представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине.