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Российский рынок ждал большего от переговоров делегаций США и РФ в Эр-Рияде

Российский рынок ждал большего от переговоров делегаций США и РФ в Эр-Рияде

Рынок акций к вечеру 18 февраля скорректировался вниз: после утреннего роста индекса Мосбиржи выше 3360 пунктов произошло падение на 100 пунктов Рынок акций просел ниже 3260 пунктов по индексу Мосбиржи после завершения первого раунда переговоров представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине.

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